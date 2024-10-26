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Карсаков: в матче с «Факелом» на футболистах ЦСКА могло сказаться давление из-за похвалы

Карсаков: в матче с «Факелом» на футболистах ЦСКА могло сказаться давление из-за похвалы
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Футбольный эксперт Дмитрий Карсаков высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и воронежский «Факел» (0:0). Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

«Неожиданно, что ЦСКА сыграл вничью с «Факелом». Армейцы играли дома, не проигрывали в последних матчах и много забивали. Поэтому думал, что будет другой результат и сложно понять, почему у ЦСКА было мало голевых моментов после удаления. Может перенастроились или, наоборот, недонастроились, думая, что легко обыграют дома воронежцев. Но на армейцах могло сказаться давление из-за похвалы до этого матча», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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