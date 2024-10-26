Чистяков: «Зениту» будет очень трудно с «Ахматом» в 1/4 финала Кубка России

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил соперника своей команды на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На этой стадии «Зенит»сыграет с «Ахматом». Первый матч пройдёт в среду, 6 ноября, в 20:45 мск.

«В Кубке России поинтереснее будет играть с «Ахматом», потому что логичнее было бы таким командам как «Зенит» и «Краснодар» встретиться на более поздней стадии. Правильнее встретиться в 1/4 финала с «Ахматом», но с ними будет очень трудно», — приводит слова Чистякова Metaratings.

Победитель проходит в 1/2 финала Пути РПЛ, проигравший не покидает турнир, а опускается в нижнюю сетку — в Путь регионов Фонбет Кубка России.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.