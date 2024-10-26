«Не доволен ни футболом, ни результатом». Марко Николич — о матче ЦСКА и «Факела» в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0),

«Не доволен ни футболом, ни результатом. Единственное, что может устраивать, — беспроигрышная серия и сумасшедший показатель по количеству пропущенных голов. В обороне мы играем плотно и чётко, а над атакой надо ещё много работать. Не надо нервничать», — приводит слова Николича пресс-служба клуба.

Команды не смогли забить другу другу. На 66-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Факела» Райан Сенхаджи.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.