Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Балтика — Урал, результат матча 16-го тура Первой лиги, счёт 2:1, 26 октября 2024 года

«Балтика» обыграла «Урал» в матче 16-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 16-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). «Балтика» одержала победу со счётом 2:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 16-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 Егорычев – 7'     1:1 Лисакович – 40'     2:1 Варатынов – 58'    

На шестой минуте полузащитник «Урала» Андрей Егорычев открыл счёт. Ответный мяч «Балтики» на 40-й минуте забил нападающий Виталий Лисакович. Окончательный результат в игре на 59-й минуте установил защитник «Балтики» Сергей Варатынов — 2:1.

После 16 сыгранных матчей «Балтика» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков. «Урал» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 26 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Тульский «Арсенал» сыграл вничью в шестом матче Первой лиги подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android