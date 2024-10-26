«Балтика» обыграла «Урал» в матче 16-го тура Первой лиги

Завершился матч 16-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым (Москва). «Балтика» одержала победу со счётом 2:1.

На шестой минуте полузащитник «Урала» Андрей Егорычев открыл счёт. Ответный мяч «Балтики» на 40-й минуте забил нападающий Виталий Лисакович. Окончательный результат в игре на 59-й минуте установил защитник «Балтики» Сергей Варатынов — 2:1.

После 16 сыгранных матчей «Балтика» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков. «Урал» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 26 очков.