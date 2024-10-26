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Марко Николич предположил, чего не хватило ЦСКА для победы в матче с «Факелом»

Марко Николич предположил, чего не хватило ЦСКА для победы в матче с «Факелом»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением о причинах ничьей в матче 13-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

«Сегодня к нам приехала команда с хорошей организацией в обороне, которая готова бороться за каждый мяч. Это их футбол, мы его разобрали и знали, чего ожидать. Длинные передачи, плотность, борьба за каждый мяч как за последний.

Нам надо было справляться с этим, а не жаловаться, что соперник играет от обороны. И сегодня я не доволен игрой в атаке. С первой минуты мало что получалось, футболисты начали нервничать. Надо было сохранять терпение, концентрацию и продолжать, забивать, после чего игра бы склонилась на нашу сторону», — приводит слова Николича пресс-служба клуба.

Команды не смогли забить другу другу. На 66-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Факела» Райан Сенхаджи.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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