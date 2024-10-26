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Экс-тренер «Факела» Нененко: никто, особенно со стороны ЦСКА, не ожидал такого матча

Экс-тренер «Факела» Нененко: никто, особенно со стороны ЦСКА, не ожидал такого матча
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Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко прокомментировал результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежцами и московским ЦСКА (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

«Факел» выглядел достойно с ЦСКА, особенно в первом тайме до удаления. Игра была равная, команда получила классный момент, когда выручил Акинфеев. Думаю, никто не ждал такого матча, особенно со стороны ЦСКА.

Футбол — такая игра, где всё всегда возвращается. «Ахмат» плохо начал сезон, но вот сейчас обыграл «Ростов». То же самое и «Факел» — в последних матчах команда набирает очки и выглядит хорошо», — сказал Нененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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