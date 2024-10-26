Гранат: будет странно, если Жозе покинет «Спартак» спустя полгода после перехода

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего «Спартака» Виллиана Жозе зимой. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Лас-Пальмас».

«Будет странно, если Виллиан Жозе покинет «Спартак» уже зимой спустя полгода после перехода. Но футболист ищет, где ему лучше. Если ему Испания лучше, то какой смысл его держать? Он не будет потерей для «Спартака», так как не является основным футболистом», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Виллиан стал игроком «Спартака» 1 июня 2024 года. Бразилец подписал двухлетний контракт с красно-белыми. Дебютировал 32-летний нападающий за «Спартак» 28 июля 2024 года в матче 2-го тура чемпионата России с «Химками» (3:1).