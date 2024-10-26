Результаты матчей АПЛ 26 октября

Сегодня, 26 октября, состоялось пять матчей в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 26 октября:

«Астон Вилла» — «Борнмут» — 1:1;

«Брентфорд» — «Ипсвич» — 4:3;

«Брайтон» — «Вулверхэмптон» — 2:2;

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон» — 1:0;

«Эвертон» — «Фулхэм» — 1:1.

На данный момент турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Манчестер Сити», набравший 23 очка после девяти матчей. На второй строчке располагается «Ливерпуль», заработавший 21 очко в восьми встречах. Третье место с 18 очками занимает «Астон Вилла».