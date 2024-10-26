Женская сборная России разгромила Кению в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались женские национальные команды России и Кении. Сборные играли на стадионе «Эмирхан Спорт Центр» в Манавгате (Турция). Национальная команда России одержала победу со счётом 4:0.

В матче отличились футболистки Елена Шестернева, Вероника Куропаткина, Валерия Бизенкова, Кристина Комиссарова.

В 2024 году женская сборная России провела семь товарищеских матчей: с Ботсваной (4:0), с Эквадором (4:0 и 3:2), с Уругваем (1:1 и 1:2), с Северной Кореей (0:3 и 0:0). На октябрьском сборе отечественная национальная команда проведёт ещё один товарищеский матч — с Гаити. Встреча состоится 29 октября в 13:00 мск на стадионе «Эмирхан Спорт Центр» (Манавгат, Турция).