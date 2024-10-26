Игорь Акинфеев обратился к болельщикам ЦСКА после матча с «Факелом»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о матче 13-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).

«Не лучшие футбольные выходные. Увы, сегодня не получилось порадовать вас победой. Спасибо всем, кто, несмотря ни на что, пришёл сегодня на стадион и поддерживал нас. Смотрим вперёд, работаем дальше и будем исправлять ситуацию!» — написал Акинфеев в телеграм-канале.

Команды не смогли забить другу другу. На 66-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Факела» Райан Сенхаджи.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.