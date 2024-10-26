Силкин: разгромы Сирии и Брунея покажут серьёзное отношение сборной России к соперникам

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды со сборными Сирии и Брунея.

«Дело не в том, что Сирия и Бруней — достойные или недостойные соперники для сборной России. Наша команда будет что-то наигрывать, и важно, чтобы это получилось. Сборной России поначалу не хватало серьёзного отношения к сопернику. А если не настроиться, то можно проиграть любому сопернику и совершить сенсацию. Всё зависит от мотивации, без неё бесполезно выходить на поле.

Если сборная России будет серьёзно играть с Сирией и Брунеем, то должна повторить результат матча с Кубой. Разгромные результаты — это будет абсолютно нормально, ведь покажет серьёзное отношение России к соперникам», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, национальная команда России встретится со сборными Брунея и Сирии. Матчи пройдут 15 и 19 ноября. С Брунеем подопечные Валерия Карпина сыграют в Краснодаре, а с Сирией — в Волгограде.