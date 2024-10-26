«Арис» обыграл «Неа Саламина», Кокорин вышел на поле на 32-й минуте

Завершился матч 8-го тура чемпионата Кипра по футболу, в котором принимали участие «Арис» и «Неа Саламина». Команды играли на стадионе «Альфамега Стэдиум» в Лимасоле. «Арис» одержал победу в матче со счетом 2:1.

На 12-й минуте забил грузинский нападающий «Ариса» Георгий Квилитая. На 24-й минуте отличился нападающий «Ариса» Лео Бенгтссон. На 28-й минуте отметился голом футболист «Неа Саламина» Апостолос Веллиос. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел на поле на 32-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Арис» после этого матча набрал 20 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. «Неа Саламина» находится на 13-м месте с тремя очками.