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«Арис» обыграл «Неа Саламина», Кокорин вышел на поле на 32-й минуте

«Арис» обыграл «Неа Саламина», Кокорин вышел на поле на 32-й минуте
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Завершился матч 8-го тура чемпионата Кипра по футболу, в котором принимали участие «Арис» и «Неа Саламина». Команды играли на стадионе «Альфамега Стэдиум» в Лимасоле. «Арис» одержал победу в матче со счетом 2:1.

Кипр — Первый дивизион . 8-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
2 : 1
Неа Саламина
Фамагуста
1:0 Квилитая – 12'     2:0 Бенгтссон – 24'     2:1 Веллиос – 28'    

На 12-й минуте забил грузинский нападающий «Ариса» Георгий Квилитая. На 24-й минуте отличился нападающий «Ариса» Лео Бенгтссон. На 28-й минуте отметился голом футболист «Неа Саламина» Апостолос Веллиос. Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел на поле на 32-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Арис» после этого матча набрал 20 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Кипра. «Неа Саламина» находится на 13-м месте с тремя очками.

Турнирная таблица чемпионата Кипра
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