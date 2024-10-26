«Жирона» уступила «Лас-Пальмасу» в матче 11-го тура Ла Лиги

Завершился матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Лас-Пальмас» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Гран Канария» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Кинтеро Гонсалесом (Уэльва). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева одержали победу с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 42-й минуте. С передачи португальского нападающего Фабиу Силвы отличился защитник Алекс Муньос.

После этой победы в активе «Лас-Пальмаса» стало девять очков. Команда покинула зону вылета и поднялась на 17-е место в турнирной таблице чемпионата. «Жирона» с 12 очками находится на 13-й строчке.