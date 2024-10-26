«Байер» упустил победу в концовке матча Бундеслиги с «Вердером»

Завершился матч 8-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вердер» и «Байер». Команды играли на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом Бадштюбнером (Виндсбах, Германия). Команды сыграли вничью со счётом 2:2.
На 30-й минуте нападающий «Байера» Виктор Бонифасе открыл счёт. Ответный мяч «Вердера» на 74-й минуте забил форвард Марвин Дукш. Через три минуты защитник хозяев Феликс Агу отправил мяч в свои ворота. На 90-й минуте полузащитник «Вердера» Романо Шмид сравнял счёт — 2:2.
После восьми сыгранных матчей «Вердер» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 12 очков. «Байер» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 15 очков.
- 26 октября 2024
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