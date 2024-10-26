Тренер «Ростова» Карпин: мысли об отставке посещают, они не связаны с футболом

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча с «Ахматом» (2:3) заявил, что его посещают мысли об отставке.

«Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом. Промолчу, чтобы меня, как Андреева, не отстранили. Исправить можно игрой, чтобы не делать таких подарков», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

На 33-й минуте полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин открыл счёт. Спустя минуту ответный мяч хозяев забил нападающий Николай Комличенко. На 36-й минуте хавбек Лечи Садулаев вывел «Ахмат» вперёд. Увеличил преимущество гостей снова Садулаев, оформив дубль во встрече. На 69-й минуте отличился форвард жёлто-синих Мохаммад Мохеби.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 13 матчей. «Ахмат» заработал девять очков и располагается на предпоследней, 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.