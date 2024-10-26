В матче «Ростов» — «Ахмат» были забиты три мяча за три минуты
Поделиться
В матче 13-го тура между «Ростовом» и «Ахматом» (2:3) команды забили три мяча за три минуты (с 33-й по 36-ю).
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Уткин – 33' 1:1 Комличенко – 34' 1:2 Садулаев – 36' 1:3 Садулаев – 51' 2:3 Мохеби – 69'
На 33-й минуте полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин открыл счёт. Спустя минуту ответный мяч хозяев забил нападающий Николай Комличенко. На 36-й минуте хавбек Лечи Садулаев вывел «Ахмат» вперёд. Увеличил преимущество гостей снова Садулаев, оформив дубль во встрече. На 69-й минуте отличился форвард жёлто-синих Мохаммад Мохеби.
«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 13 матчей. «Ахмат» заработал девять очков и располагается на предпоследней, 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.
Комментарии
- 26 октября 2024
-
22:34
-
22:33
-
22:24
-
22:22
-
22:16
-
22:14
-
22:02
-
22:00
-
21:55
-
21:54
-
21:51
-
21:44
-
21:42
-
21:41
-
21:37
-
21:33
-
21:30
-
21:28
-
21:25
-
21:22
-
21:15
-
21:14
-
21:09
-
21:06
-
21:01
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:51
-
20:46
-
20:45
-
20:42
-
20:33
-
20:32
-
20:29