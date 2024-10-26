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В матче «Ростов» — «Ахмат» были забиты три мяча за три минуты

В матче «Ростов» — «Ахмат» были забиты три мяча за три минуты
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В матче 13-го тура между «Ростовом» и «Ахматом» (2:3) команды забили три мяча за три минуты (с 33-й по 36-ю).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Уткин – 33'     1:1 Комличенко – 34'     1:2 Садулаев – 36'     1:3 Садулаев – 51'     2:3 Мохеби – 69'    

На 33-й минуте полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин открыл счёт. Спустя минуту ответный мяч хозяев забил нападающий Николай Комличенко. На 36-й минуте хавбек Лечи Садулаев вывел «Ахмат» вперёд. Увеличил преимущество гостей снова Садулаев, оформив дубль во встрече. На 69-й минуте отличился форвард жёлто-синих Мохаммад Мохеби.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 13 матчей. «Ахмат» заработал девять очков и располагается на предпоследней, 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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