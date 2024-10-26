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Валерий Нененко: не питал больших надежд относительно Пятибратова, но «Факел» стал лучше

Валерий Нененко: не питал больших надежд относительно Пятибратова, но «Факел» стал лучше
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Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко высказался об игре воронежского клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«С приходом Пятибратова не питал больших надежд. Он был в штабе ещё при Василенко, потом стал главным. Не сказать, что было прям плохо, но всё же. В этот раз первые игры получились не очень хорошими, но в последнее время — куда лучше. Команда получила импульс.

Трудно говорить о всём сезоне, но очень важна следующая игра с «Химками». В случае победы взгляд на вторую часть чемпионата будет довольно оптимистичным», — сказал Нененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 13 сыгранных матчей «Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.

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