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«Эмоций пока нет, только пришёл с работы». Ташуев — о победе «Ахмата» над «Ростовом»

«Эмоций пока нет, только пришёл с работы». Ташуев — о победе «Ахмата» над «Ростовом»
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Уткин – 33'     1:1 Комличенко – 34'     1:2 Садулаев – 36'     1:3 Садулаев – 51'     2:3 Мохеби – 69'    

«Эмоций пока нет, потому что я на работе был. Только пришёл с работы, ещё не успел всё оценить. Мой прогноз сбылся, что будет изматывающая игра. Обе команды старались, но удача была на нашей стороне. Ребята проявили командный характер. Не знаю, как игра смотрелась в плане креатива, но в напряжении игра держала до конца. Было весело. Это будет отправной точкой», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 13 матчей. «Ахмат» заработал девять очков и располагается на предпоследней, 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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