«Эмоций пока нет, только пришёл с работы». Ташуев — о победе «Ахмата» над «Ростовом»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2).

«Эмоций пока нет, потому что я на работе был. Только пришёл с работы, ещё не успел всё оценить. Мой прогноз сбылся, что будет изматывающая игра. Обе команды старались, но удача была на нашей стороне. Ребята проявили командный характер. Не знаю, как игра смотрелась в плане креатива, но в напряжении игра держала до конца. Было весело. Это будет отправной точкой», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 13 матчей. «Ахмат» заработал девять очков и располагается на предпоследней, 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.