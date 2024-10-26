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Главный тренер «Факела» Пятибратов: ЦСКА мог нас наказать в конце матча

Главный тренер «Факела» Пятибратов: ЦСКА мог нас наказать в конце матча
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Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал ничью с ЦСКА со счётом 0:0 в матче 13-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

«Не будем отходить от своей философии. Не хочется, чтобы люди думали, что «Факел» играет в оборонительный футбол. Будем гнуть свою линию.

Правда, когда бежишь вперёд, нужно бежать и назад. Соперник мог нас наказать в конце матча. Мы побежали выигрывать, но в следующий раз нужно быть мудрее. Радует, что игроки чувствуют смелость на поле. Болельщики могут простить всё, кроме равнодушия. Честно, самая главная мотивация — радовать людей, которые поддерживают нас», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

Команды не смогли забить другу другу. На 66-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Факела» Райан Сенхаджи.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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