«Как глоток воздуха». Спортдиректор «Ахмата» — о первой победе команды в сезоне РПЛ

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о первой победе грозненского клуба в нынешнем сезоне РПЛ. Сегодня, 26 октября, «Ахмат» одержал победу над «Ростовом» (3:2) в 13-м туре чемпионата России.

«В психологическом плане это тяжелейшая и важнейшая победа. Как глоток воздуха. Хотелось бы поблагодарить команду за самоотдачу.

Рано или поздно чёрная полоса заканчивается, сегодня команда приложила для этого максимум усилий. Главное, что играли и не опускали руки. Ещё раз благодарю команду», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 13 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.