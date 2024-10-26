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«Как глоток воздуха». Спортдиректор «Ахмата» — о первой победе команды в сезоне РПЛ

«Как глоток воздуха». Спортдиректор «Ахмата» — о первой победе команды в сезоне РПЛ
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Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о первой победе грозненского клуба в нынешнем сезоне РПЛ. Сегодня, 26 октября, «Ахмат» одержал победу над «Ростовом» (3:2) в 13-м туре чемпионата России.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Уткин – 33'     1:1 Комличенко – 34'     1:2 Садулаев – 36'     1:3 Садулаев – 51'     2:3 Мохеби – 69'    

«В психологическом плане это тяжелейшая и важнейшая победа. Как глоток воздуха. Хотелось бы поблагодарить команду за самоотдачу.

Рано или поздно чёрная полоса заканчивается, сегодня команда приложила для этого максимум усилий. Главное, что играли и не опускали руки. Ещё раз благодарю команду», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 13 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.

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