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ЦСКА установил историческое достижение среди всех команд РПЛ

ЦСКА установил историческое достижение среди всех команд РПЛ
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ЦСКА сыграл вничью с «Факелом» со счётом 0:0 в матче 13-го тура РПЛ. Эта игра стала 400-й «сухой» встречей ЦСКА в чемпионате России. Ни одна другая команда на данный момент не смогла достичь такой отметки. Об этом сообщает Opta Sports.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

Наиболее близок к этой отметке московский «Локомотив», который за всю историю турнира не пропустил в 385 матчах. Следом идут «Спартак» (352), «Зенит» (352), московское «Динамо» (313).

Команды не смогли забить другу другу. На 66-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Факела» Райан Сенхаджи.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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