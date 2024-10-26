«Ахмат» продлил серию «Ростова» без побед в РПЛ до шести матчей

Сегодня, 26 октября, «Ахмат» одержал победу над «Ростовом» (3:2) в матче 13-го тура чемпионата России. Таким образом, грозненский клуб продлил серию «Ростова» без побед в РПЛ до шести матчей. В последний раз жёлто-синие побеждали в РПЛ 1 сентября в матче 7-го тура с воронежским «Факелом» (4:1).

На 33-й минуте полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин открыл счёт. Спустя минуту ответный мяч хозяев забил нападающий Николай Комличенко. На 36-й минуте хавбек Лечи Садулаев вывел «Ахмат» вперёд. Увеличил преимущество гостей снова Садулаев, оформив дубль. На 69-й минуте отличился форвард жёлто-синих Мохаммад Мохеби.

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 13 матчей. «Ахмат» заработал девять очков и располагается на предпоследней, 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.