Созин – о ссоре Карпина и комментаторов: в матче «Ростова» не мог понять, что режет слух

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о конфликте между главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным и комментаторами. Ранее Карпин заявил: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать всё что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

«Разгорающийся конфликт Карпина и комментаторов мне интересен прежде всего из-за реакции вторых. Думаю, многие сейчас будут смотреть, как креативно они будут отвечать на критику. Понятно, что до каких-то прямых оскорблений дело не дойдёт, но просто так эта словесная баталия не закончится – комментарий матча «Ростова» в исполнении Трушечкина это доказывает – не просто так он всю игру просто «гонял мяч». Я сначала не мог понять: что мне так режет слух?

Что касается слов Карпина, то говорить, что лучше выключать звук – это странно. Может, он на эмоциях это сказал? Наши комментаторы такой критики не заслуживают. У них есть и комментарий происходящего на поле, и анализ. Это важно. В Европе, например, только фамилии перечисляют, а у нас всё гораздо глубже. Так что критика Карпина мне кажется несправедливой. Но это его личное мнение, как и его личное решение выходить от ворот через короткий пас и привозить голы. Никто же не говорит, что из-за этого он больше не будет смотреть матчи «Ростова», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.