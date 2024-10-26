Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин – о ссоре Карпина и комментаторов: в матче «Ростова» не мог понять, что режет слух

Созин – о ссоре Карпина и комментаторов: в матче «Ростова» не мог понять, что режет слух
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о конфликте между главным тренером «Ростова» и сборной России Валерием Карпиным и комментаторами. Ранее Карпин заявил: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать всё что угодно, но не знаешь, что происходит на поле».

«Разгорающийся конфликт Карпина и комментаторов мне интересен прежде всего из-за реакции вторых. Думаю, многие сейчас будут смотреть, как креативно они будут отвечать на критику. Понятно, что до каких-то прямых оскорблений дело не дойдёт, но просто так эта словесная баталия не закончится – комментарий матча «Ростова» в исполнении Трушечкина это доказывает – не просто так он всю игру просто «гонял мяч». Я сначала не мог понять: что мне так режет слух?

Что касается слов Карпина, то говорить, что лучше выключать звук – это странно. Может, он на эмоциях это сказал? Наши комментаторы такой критики не заслуживают. У них есть и комментарий происходящего на поле, и анализ. Это важно. В Европе, например, только фамилии перечисляют, а у нас всё гораздо глубже. Так что критика Карпина мне кажется несправедливой. Но это его личное мнение, как и его личное решение выходить от ворот через короткий пас и привозить голы. Никто же не говорит, что из-за этого он больше не будет смотреть матчи «Ростова», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
Комментаторы в прямом эфире ответили Карпину. Поучаствовали Генич, Черданцев и Трушечкин
Комментаторы в прямом эфире ответили Карпину. Поучаствовали Генич, Черданцев и Трушечкин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android