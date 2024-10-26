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«Мы победили за счёт характера». Игрок «Ахмата» Садулаев — о матче с «Ростовом»

«Мы победили за счёт характера». Игрок «Ахмата» Садулаев — о матче с «Ростовом»
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2). Садулаев оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Уткин – 33'     1:1 Комличенко – 34'     1:2 Садулаев – 36'     1:3 Садулаев – 51'     2:3 Мохеби – 69'    

«Хорошая игра. «Ростов» — очень хорошая команда. Мы сегодня хорошо настроились, это заслуга всей команды, все хорошо играли. Мы победили за счёт характера, бились до конца. Надеюсь, дальше будем забивать ещё больше», — сказал Садулаев в эфире «Матч ТВ».

Команда Сергея Ташуева выиграла первый матч в нынешнем сезоне чемпионата России. После 13 сыгранных матчей «Ахмат» с девятью очками располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

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