«Мы победили за счёт характера». Игрок «Ахмата» Садулаев — о матче с «Ростовом»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2). Садулаев оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

«Хорошая игра. «Ростов» — очень хорошая команда. Мы сегодня хорошо настроились, это заслуга всей команды, все хорошо играли. Мы победили за счёт характера, бились до конца. Надеюсь, дальше будем забивать ещё больше», — сказал Садулаев в эфире «Матч ТВ».

Команда Сергея Ташуева выиграла первый матч в нынешнем сезоне чемпионата России. После 13 сыгранных матчей «Ахмат» с девятью очками располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ.