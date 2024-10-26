Результаты матчей РПЛ 26 октября

Сегодня, 26 октября, прошли матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата России 26 октября:

«Динамо» Махачкала — «Акрон» — 1:1;

ЦСКА — «Факел» — 0:0;

«Ростов» — «Ахмат» — 2:3.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 30 очков после 12 матчей. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 29 очков. Третье место с 27 очками занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9), а в зоне стыковых матчей — «Факел» (11) и «Химки» (11).