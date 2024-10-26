Кирьяков: ЦСКА уже не тот, уступает по подбору игроков не только «Зениту», но и другим

Бывший футболист Сергей Кирьяков поделился мнением о перспективах ЦСКА.

«ЦСКА уже не тот, что был в недалёком прошлом. Ещё недавно у ЦСКА был серьёзный состав, который был способен бороться за чемпионство. Сейчас ЦСКА уступает по подбору игроков не только «Зениту», но и другим командам.

ЦСКА уже не та команда, которую мы знали 7-8 лет назад. Пока я скептически смотрю на то, что ЦСКА реально сможет конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство», — приводит слова Кирьякова Metaratings.

Команды не смогли забить другу другу. На 66-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Факела» Райан Сенхаджи.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.