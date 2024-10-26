Сегодня, 26 октября, прошли матчи 16-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 26 октября:

«СКА-Хабаровск» — «Черноморец» — 6:1;

«Тюмень» — «Енисей» — 4:1;

«Арсенал» Тула — «Шинник» — 1:1;

«Балтика» — «Урал» — 2:1.

Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 калининградская «Балтика», набравшая 30 очков после 16 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 29 очков. Третье место с 28 очками занимает тульский «Арсенал». В зоне вылета располагаются «Тюмень» (9), «Уфа» (11) и «Шинник» (15).