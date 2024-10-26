Тренер «Интера» Индзаги высказался о предстоящем матче с «Ювентусом»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче 9-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом». Встреча состоится в воскресенье, 27 октября.

«Мы все знаем, насколько важна эта игра и что она значит для нашего клуба, наших болельщиков и нас самих. Это девятая игра сезона, так что она не будет решающей, но она всё равно очень важна. Две отличные команды, которые прошли практически один и тот же путь до сих пор, встретятся друг с другом.

Мы приближаемся к игре в хорошей форме с серией из пяти побед подряд. К сожалению, у нас возникло несколько проблем, которые ограничат нас в плане встреч до перерыва. Игроки, которые здоровы, готовы, завтра я постараюсь выставить наилучший возможный состав», — приводит слова Индзаги Football Italia.