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Тренер «Интера» Индзаги высказался о предстоящем матче с «Ювентусом»

Тренер «Интера» Индзаги высказался о предстоящем матче с «Ювентусом»
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче 9-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом». Встреча состоится в воскресенье, 27 октября.

Италия — Серия А . 9-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы все знаем, насколько важна эта игра и что она значит для нашего клуба, наших болельщиков и нас самих. Это девятая игра сезона, так что она не будет решающей, но она всё равно очень важна. Две отличные команды, которые прошли практически один и тот же путь до сих пор, встретятся друг с другом.

Мы приближаемся к игре в хорошей форме с серией из пяти побед подряд. К сожалению, у нас возникло несколько проблем, которые ограничат нас в плане встреч до перерыва. Игроки, которые здоровы, готовы, завтра я постараюсь выставить наилучший возможный состав», — приводит слова Индзаги Football Italia.

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