Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Реал» Мадрид — «Барселона»: Килиан Мбаппе вывел хозяев вперёд, но гол был отменён

В эти минуты проходит матч 11-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Санчес Мартинес. Счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте матча нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил гол, однако он был отменён из-за положения «вне игры».

После 10 туров испанской Примеры мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 27 очков и располагается на первой строчке.

Последний раз команды встречались в матче 32-го тура чемпионата Испании сезона-2023/2024. В той игре «Королевский клуб» одержал победу со счётом 3:2.