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Результаты матчей чемпионата Германии 26 октября

Результаты матчей чемпионата Германии 26 октября
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Сегодня, 26 октября, прошли пять матчей 8-го тура чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Германии 26 октября:

«Санкт-Паули» — «Вольфсбург» — 0:0;
«Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд — 2:1;
«РБ Лейпциг» — «Фрайбург» — 3:1;
«Штутгарт» — «Хольштайн» — 2:1;
«Вердер» — «Байер» — 2:2.

Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет «РБ Лейцпиг». Команда набрала 20 очков за восемь матчей. На второй строчке располагается «Бавария», заработавшая 17 очков после семи игр. Тройку лидеров замыкает «Байер», у которого 15 очков.

Турнирная таблица Бундеслиги
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