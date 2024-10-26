«Аль-Хиляль» уверенно победил «Аль-Таавун» в матче 8-го тура саудовской Про-Лиги

Завершился матч 8-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Таавун». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андресом Рохасом (Колумбия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 2:0.

На 15-й минуте нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 62-й минуте полузащитник Сергей Милинкович-Савич.

После восьми сыгранных матчей «Аль-Хиляль» располагается на первой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, набрав 24 очка. «Аль-Таавун» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 11 очков.