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«Аль-Хиляль» уверенно победил «Аль-Таавун» в матче 8-го тура саудовской Про-Лиги

«Аль-Хиляль» уверенно победил «Аль-Таавун» в матче 8-го тура саудовской Про-Лиги
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Завершился матч 8-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Таавун». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андресом Рохасом (Колумбия). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 2:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 8-й тур
26 октября 2024, суббота. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Аль-Таавун
Бурайда
1:0 Митрович – 15'     2:0 Милинкович-Савич – 62'    

На 15-й минуте нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 62-й минуте полузащитник Сергей Милинкович-Савич.

После восьми сыгранных матчей «Аль-Хиляль» располагается на первой строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, набрав 24 очка. «Аль-Таавун» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 11 очков.

Календарь саудовской Про-Лиги
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги
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