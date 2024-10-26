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Защитник «Факела» Сенхаджи извинился перед болельщиками за удаление в матче с ЦСКА

Защитник «Факела» Сенхаджи извинился перед болельщиками за удаление в матче с ЦСКА
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Защитник воронежского «Факела» Райан Сенхаджи прокомментировал удаление в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:0). Игрок получил красную карточку на 66-й минуте встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

«Не знаю, правильно решил арбитр или нет, но я бы хотел извиниться перед болельщиками и клубом за красную карточку, полученную в матче с ЦСКА. Ещё раз спасибо всем, кто приехал в Москву и поддержал нас», – приводит слова Сенхаджи пресс-служба «Факела».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Факел» заработал 11 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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