Сёмин: если Станковича уберут из «Спартака», то уйти должен и спортивный директор

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о результатах «Спартака» под руководством Деяна Станковича, а также поделился мыслями о возможной отставке сербского специалиста.

«Мне нравится эмоциональная составляющая Станковича, бывают отдельные хорошие матчи. Но нет стабильности ни в результатах, ни в определении состава «Спартака». В любом случае я бы не торопился делать выводы. Как минимум до зимы в клубе наверняка будут ждать.

Вообще у любого тренера есть риск, что его могут убрать. Это зависимые от результата люди. Но при этом если происходит отставка, то и спортивный директор тоже должен уйти. Нельзя во всём винить только тренера», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Деян Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. До этого он тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию», «Ференцварош».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 19 очков после 12 матчей. У подопечных Станковича пять побед, четыре ничьих и три поражения. Турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», который набрал 30 очков после аналогичного количества встреч.