«Реал» Мадрид — «Барселона»: Левандовски оформил дубль на 56-й минуте

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В эти минуты проходит матч 11-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:0 в пользу гостей.

На 56-й минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество своей команды.

После 10 туров испанской Примеры мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 27 очков и располагается на первой строчке.

Последний раз команды встречались в матче 32-го тура чемпионата Испании сезона-2023/2024. В той игре «Королевский клуб» одержал победу со счётом 3:2.