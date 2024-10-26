Роберт Левандовски забил мадридскому «Реалу» впервые в Примере

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски дважды отличился в матче 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом». Таким образом, Левандовски забил мадридскому «Реалу» впервые в чемпионате Испании.

До этого Левандовски за «Барселону» забивал «Реалу» только в Суперкубке Испании.

После 10 туров испанской Примеры мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 27 очков и располагается на первой строчке.

Последний раз команды встречались в матче 32-го тура чемпионата Испании сезона-2023/2024. В той игре «Королевский клуб» одержал победу со счётом 3:2.

Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии» в июле 2022 года.