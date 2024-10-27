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Результаты матчей чемпионата Франции 26 октября

Результаты матчей чемпионата Франции 26 октября
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В субботу, 26 октября прошли три матча 9-го тура французской Лиги 1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Франции 26 октября:

«Анже» — «Сент-Этьен» — 4:2;
«Реймс» — «Брест» — 1:2;
«Ланс» — «Лилль» — 0:2.

В воскресенье, 27 октября, в чемпионате Франции состоятся ещё пять матчей 9-го тура.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», который записал в свой актив 20 очков. На втором месте находится «Монако», также набрав 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Марсель», на счету которого 17 очков.

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Турнирная таблица Лиги 1
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