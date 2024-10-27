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Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» в матче АПЛ с «Саутгемптоном»

Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» в матче АПЛ с «Саутгемптоном»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 9-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:0).

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
26 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Холанд – 5'    

«Они обороняются с помощью мяча. Вы можете защищаться с помощью мяча, и они действительно хороши, одни из лучших в Премьер-лиге. «Саутгемптон» создал не так много моментов, в отличие от нас, но, к сожалению, не мы смогли забить второй гол.

Большая заслуга соперника в этом, всё произошло не потому, что мы были небрежны или играли вяло. У меня нет такого ощущения. Я думаю, мы были на высоте, и иногда они хороши. Мы должны с этим смириться», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Единственный гол в матче на пятой минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

После девяти сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на первой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Саутгемптон» после аналогичного количества игр занимает последнее, 20-е место, заработав одно очко.

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