Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» в матче АПЛ с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 9-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:0).

«Они обороняются с помощью мяча. Вы можете защищаться с помощью мяча, и они действительно хороши, одни из лучших в Премьер-лиге. «Саутгемптон» создал не так много моментов, в отличие от нас, но, к сожалению, не мы смогли забить второй гол.

Большая заслуга соперника в этом, всё произошло не потому, что мы были небрежны или играли вяло. У меня нет такого ощущения. Я думаю, мы были на высоте, и иногда они хороши. Мы должны с этим смириться», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Единственный гол в матче на пятой минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

После девяти сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на первой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Саутгемптон» после аналогичного количества игр занимает последнее, 20-е место, заработав одно очко.