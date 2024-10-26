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«Аталанта» разгромила «Верону», забив пять голов в первые 34 минуты матча

«Аталанта» разгромила «Верону», забив пять голов в первые 34 минуты матча
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Завершился матч 9-го тура Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Верона». Игра проходила на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эрманно Феличани. «Аталанта» разгромила соперника со счётом 6:1.

Италия — Серия А . 9-й тур
26 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
6 : 1
Верона
Верона
1:0 де Рон – 6'     2:0 Ретеги – 9'     3:0 Де Кетеларе – 14'     4:0 Лукман – 29'     5:0 Лукман – 34'     5:1 Сарр – 42'     6:1 Ретеги – 58'    

На шестой минуте забил полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон с передачи Адемолы Лукмана. На девятой минуте отличился нападающий «Аталанты» Матео Ретеги. На 14-й минуте довёл счёт до разгромного игрок «Аталанты» Шарль Де Кетеларе. На 29-й минуте забил Лукман, а спустя ещё пять минут Лукман оформил дубль.

На 42-й минуте забил нападающий «Вероны» Амин Сарр. На 58-й минуте Ретеги оформил дубль.

После этого матча в активе «Аталанты» 16 очков. Подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают третье место после девяти матчей. «Верона» с девятью очками идёт 15-й.

Турнирная таблица Серии А
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