«Аталанта» разгромила «Верону», забив пять голов в первые 34 минуты матча

Завершился матч 9-го тура Серии А, в котором встречались «Аталанта» и «Верона». Игра проходила на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эрманно Феличани. «Аталанта» разгромила соперника со счётом 6:1.

На шестой минуте забил полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон с передачи Адемолы Лукмана. На девятой минуте отличился нападающий «Аталанты» Матео Ретеги. На 14-й минуте довёл счёт до разгромного игрок «Аталанты» Шарль Де Кетеларе. На 29-й минуте забил Лукман, а спустя ещё пять минут Лукман оформил дубль.

На 42-й минуте забил нападающий «Вероны» Амин Сарр. На 58-й минуте Ретеги оформил дубль.

После этого матча в активе «Аталанты» 16 очков. Подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают третье место после девяти матчей. «Верона» с девятью очками идёт 15-й.