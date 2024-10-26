Левандовски мог оформить хет-трик в «эль класико», но не попал в пустой угол

В эти минуты проходит матч 11-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости идёт 80-я минута, счёт 3:0 в пользу гостей.

Фото: Скриншот трансляции матча

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски мог оформить хет-трик в матче, однако ему не удалось попасть в пустой угол ворот. Поляк, ранее оформивший дубль, в этом моменте попал в штангу.

После 10 туров испанской Примеры мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 27 очков и располагается на первой строчке.

Последний раз команды встречались в матче 32-го тура чемпионата Испании сезона-2023/2024. В той игре «Королевский клуб» одержал победу со счётом 3:2.