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«Лилль» вырвал победу у «Ланса» в концовке матча 9-го тура Лиги 1

Завершился матч 9-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Ланс» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном (Метц, Франция). «Лилль» одержал победу со счётом 2:0.

На 90+8-й минуте нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Окончательный результат в игре на 90+11-й минуте установил форвард Мохамед Байо — 2:0.

После девяти сыгранных матчей «Ланс» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2024/2025, набрав 14 очков. «Лилль» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 17 очков. В следующем туре «Ланс» встретится с «ПСЖ» (2 ноября), а «Лилль» — с «Лионом» (1 ноября).