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Реал Мадрид — Барселона
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22:00 Мск
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Реал Мадрид — Барселона, результат матча 26 октября 2024, счет 0:4, Ла Лига 2024-2025

«Барселона» разгромила «Реал» со счётом 4:0 в матче 11-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 11-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступал Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

На 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество «Барселоны». На 78-й минуте матча вингер гостей Ламин Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый мяч каталонцев.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

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