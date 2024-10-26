Тренер «Реала» Анчелотти в 10-й раз в карьере проиграл «Барселоне»
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Сегодня, 26 октября, каталонская «Барселона» разгромила мадридский «Реал» со счётом 4:0 в матче 11-го тура Ла Лиги. Таким образом, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти потерпел 10-е поражение от сине-гранатовых в своей карьере.
Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54' 0:2 Левандовски – 56' 0:3 Ямаль – 77' 0:4 Рафинья – 84'
На 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 78-й минуте матча вингер гостей Ламин Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый мяч каталонцев.
После 11 сыгранных матчей в испанской Примеры мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.
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