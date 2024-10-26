«Барселона» прервала серию из четырёх матчей без побед в «эль класико»

«Барселона» разгромила мадридский «Реал» со счётом 4:0 в матче 11-го тура чемпионата Испании. Таким образом, «Барселона» прервала серию из четырёх матчей без побед в «эль класико».

До этого «Барселона» проигрывала в четырёх последних «эль класико» (два раза в чемпионате Испании и по разу в Кубке и Суперкубке Испании).

На 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 78-й минуте матча вингер гостей Ламин Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый мяч каталонцев.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примеры мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.