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Тренер «Барселоны» Флик одержал победу в своём первом «эль класико»

Тренер «Барселоны» Флик одержал победу в своём первом «эль класико»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс Дитер-Флик одержал победу в своём первом «эль класико». Каталонцы под руководством немецкого специалиста с крупным счётом выиграли у мадридского «Реала» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги — 4:0.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

После 11 сыгранных матчей в испанской Примеры мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

59-летний немецкий специалист Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» в конце мая 2024 года после завершения сезона-2023/2024 и ухода с поста главного тренера каталонцев 44-летнего испанца Хави.

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