Тренер «Барселоны» Флик одержал победу в своём первом «эль класико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс Дитер-Флик одержал победу в своём первом «эль класико». Каталонцы под руководством немецкого специалиста с крупным счётом выиграли у мадридского «Реала» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги — 4:0.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примеры мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

59-летний немецкий специалист Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» в конце мая 2024 года после завершения сезона-2023/2024 и ухода с поста главного тренера каталонцев 44-летнего испанца Хави.