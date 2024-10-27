Роберт Левандовски признан лучшим игроком матча «Реал» — «Барселона»
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признан лучшим игроком матча 11-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом». Форвард отметился дублем. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Гости одержали разгромную победу со счётом 4:0.
Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54' 0:2 Левандовски – 56' 0:3 Ямаль – 77' 0:4 Рафинья – 84'
Роберт Левандовски отличился на 54-й и 56-й минутах встречи. Помимо 36-летнего нападающего, забитыми мячами в составе «Барселоны» отметились Ламин Ямаль и Рафинья.
После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.
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