Роберт Левандовски признан лучшим игроком матча «Реал» — «Барселона»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признан лучшим игроком матча 11-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом». Форвард отметился дублем. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Гости одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Роберт Левандовски отличился на 54-й и 56-й минутах встречи. Помимо 36-летнего нападающего, забитыми мячами в составе «Барселоны» отметились Ламин Ямаль и Рафинья.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.