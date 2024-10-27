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Ламин Ямаль — самый молодой автор гола в истории «эль класико»

Ламин Ямаль — самый молодой автор гола в истории «эль класико»
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Игрок «Барселоны» Ламин Ямаль забил третий гол своей команды в матче 11-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом» (4:0). Таким образом, Ямаль (17 лет и три месяца) — самый молодой бомбардир в истории «эль класико».

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

На 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 78-й минуте матча Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый мяч каталонцев.

Действующее трудовое соглашение Ямаля с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего футболиста составляет € 150 млн.

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