Ламин Ямаль — самый молодой автор гола в истории «эль класико»

Игрок «Барселоны» Ламин Ямаль забил третий гол своей команды в матче 11-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом» (4:0). Таким образом, Ямаль (17 лет и три месяца) — самый молодой бомбардир в истории «эль класико».

На 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 78-й минуте матча Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый мяч каталонцев.

Действующее трудовое соглашение Ямаля с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего футболиста составляет € 150 млн.