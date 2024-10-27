Главный тренер «Балтики» Талалаев высказался о победе над «Уралом» в 16-м туре Первой лиги

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу над екатеринбургским «Уралом» (2:1) в матче 16-го тура Мелбет Первой Лиги. Игра прошла на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Очень важная победа над соперником, который ставит схожие задачи. Она важна в плане психологии, в плане становлении команды и посыла, в уверенности, что мы всё делаем правильно. Наши ощущения внутри раздевалки сейчас такие», — сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.

После 16 сыгранных матчей «Балтика» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков.