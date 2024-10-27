Мадридский «Реал» прервал серию из пяти матчей с голами в «эль класико»

Мадридский «Реал» проиграл «Барселоне» со счётом 0:4 в матче 11-го тура чемпионата Испании. Таким образом, Реал» прервал серию из пяти матчей с голами в «эль класико».

В предыдущих пяти играх «Реал» забивал минимум один гол.

На 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 78-й минуте матча вингер гостей Ламин Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый мяч каталонцев.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.