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Роберт Левандовски забил 14 голов за 11 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги

Роберт Левандовски забил 14 голов за 11 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил 14 мячей за 11 матчей в нынешнем сезоне испанской Ла Лиги. Форвард возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.

В матче 11-го тура с мадридским «Реалом» Левандовски отметился двумя забитыми мячами и был признан лучшим игроком встречи. Команды встречались на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступал Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 4:0. Помимо 36-летнего нападающего, забитыми мячами отметились Ламин Ямаль и Рафинья.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    
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