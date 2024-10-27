Роберт Левандовски забил 14 голов за 11 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил 14 мячей за 11 матчей в нынешнем сезоне испанской Ла Лиги. Форвард возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.

В матче 11-го тура с мадридским «Реалом» Левандовски отметился двумя забитыми мячами и был признан лучшим игроком встречи. Команды встречались на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступал Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 4:0. Помимо 36-летнего нападающего, забитыми мячами отметились Ламин Ямаль и Рафинья.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.