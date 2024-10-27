«Они никогда не смогут быть такими, как мы». Пике — после победы «Барселоны» над «Реалом»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал разгромную победу каталонцев над мадридским «Реалом» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу сине-гранатовых.

«Мы уникальны. Они никогда не смогут быть такими, как мы. Со всей молодёжью из «Ла Масии». Какой концерт. Какая гордость», — написал Пике на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

На 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперёд. На 56-й минуте Левандовски оформил дубль и удвоил преимущество «Барселоны». На 78-й минуте матча вингер гостей Ламин Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвёртый гол каталонцев.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.